Oleg Iachtchouk (ex-Anderlecht) niet helemaal overtuigd van ‘zijn’ Oekraïne: “Al heel veel geluk gehad”

Ook in de kwartfinale van het EK is de Jupiler Pro League nog steeds goed vertegenwoordigd. Niet dankzij de Rode Duivels, die na het afhaken van Simon Mignolet met Hans Vanaken nog maar één speler uit de Belgische hoogste klasse in de rangen hebben, maar wel dankzij Oekraïne. Met vier ‘Belgische’ vertegenwoordigers presteert het Oost-Europese land boven de verwachtingen. “Al was er ook veel geluk mee gemoeid”, geeft ex-Anderlecht-aanvaller Oleg Iachtchouk (43) toe.

Na een goal in de absolute slotfase van de tweede verlenging plaatste Oekraïne zich afgelopen dinsdag ten koste van Zweden voor de kwartfinales. Een prestatie die de verwachtingen in Oekraïne overtreft, aldus Oleg Iachtchouk. “Het doel was om de groepsfase te overleven”, vertelt de ex-spits van onder meer Anderlecht en Cercle Brugge. Missie geslaagd dus. Meer zelfs: ook de 1/8ste finale zetten de Oost-Europeanen naar hun hand. Al tempert Iachtchouk desondanks het enthousiasme. “Eerlijk? We hebben vooral veel geluk gehad. We gingen pas als slechtste beste derde door en hadden dan nog eens het geluk dat Spanje zijn groep niet kon winnen. Zo kwam Oostenrijk, dat tegen ons won in de groepsfase en eigenlijk een pak beter speelde, uit tegen Italië, terwijl wij met Zweden een veel haalbaarder tegenstander kregen. Ze zeggen dat je in het voetbal geluk nodig hebt. Wel, wij hebben er dit toernooi al een flinke portie gehad.”

De verwachtingen van Iachtchouk voor de wedstrijd tegen Engeland zijn dan ook niet hooggespannen. “Tegen Engeland zijn we normaal gezien kansloos, maar je weet nooit dat ze ons onderschatten en wij daarvan kunnen profiteren. We hebben wel het voordeel dat we niets te verliezen hebben. Je kan enkel verrassen. Hoe? Door opnieuw keihard te werken en gedisciplineerd te spelen. We zullen het moeten hebben van de mentaliteit die bondscoach Shevchenko in het team geslepen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij het team perfect zal voorbereiden. Ook zullen de details opnieuw moeten meezitten. Maar om het met een cliché te zeggen: in voetbal kan alles.”

Uitstalraam

Veel vertrouwen in een goede afloop is er dus niet. Nochtans heeft Oekraïne met jongens als Yarmolenko, Malinovskyi en Zinchenko wel wat kwaliteit lopen. “Er zitten inderdaad enkele grote namen in de kern, maar voor het overige zijn er toch veel jongens zonder ervaring op het grote toneel”, nuanceert Iachtchouk. Dan maar rekenen op de jongens van de Jupiler Pro League. Edouard Sobol, Roman Bezus en Yevhen Makarenko spelen dan wel amper, Gent-aanvaller Roman Yaremchuck is de absolute aanvalsleider bij de Oekraïners, terwijl Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) op het middenveld mee de lakens uitdeelt. “De Belgische competitie is de ideale trampoline voor Oekraïense spelers naar de Europese top”, verklaart Iachtchouk de Belgische link bij de Oekraïense nationale ploeg. “Dat zie je nu bij Yaremchuck. Hij heeft grote stappen gezet en lijkt klaar om een nieuwe, mooie stap te zetten. Daarvoor is dit EK natuurlijk het ideale uitstalraam. Of hij dankzij zijn twee goals en een assist nu een grote ster is in Oekraïne? Neen, hij is een goede speler, maar om een ster te worden, zal hij zich eerst moeten gaan bewijzen op het hoogste niveau.”