Eden Hazard traint individueel bij Rode Duivels, Kevin De Bruyne nog niet

Kevin De Bruyne (enkel) en Eden Hazard (hamstring) deden woensdag nog altijd niet mee met de groep. Ook Jason Denayer bleef afwezig. Hazard meldde zich na de opwarming wel op het veld om individueel te trainen. Of hij vrijdag speelt, dat is nog afwachten. De Bruyne maakt nog altijd het meeste kans om fit genoeg aan de wedstrijd te beginnen.

De negentien veldspelers en drie doelmannen – met sinds dinsdag Thomas Kaminski in de plaats van Simon Mignolet – werkten een tactische sessie voor de kwartfinale tegen Italië af. Deze voormiddag trainen de Rode Duivels nog één keer in Tubeke alvorens af te reizen naar München. Het is uitkijken of Hazard, De Bruyne en Denayer er dan wel bijlopen. De UEFA verplicht de Belgen om vanavond acte de présence te geven in de Allianz Arena.