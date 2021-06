Coronavaccin van CureVac uiteindelijk 48 procent effectief

Het coronavaccin dat de Duitse onderneming CureVac ontwikkelt is 48 procent effectief tegen Covid-19 voor alle leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit de finale resultaten van het onderzoek, meldt CureVac woensdagavond.

Midden juni stelde het bedrijf al de eerste resultaten voor van een grootschalige klinische studie, waaruit bleek dat het vaccin 47 procent werkzaam was, ongeacht de ernst van de ziekte.

Het vaccin is dus duidelijk minder werkzaam dan de andere coronavaccins die nu al toegediend worden. De tussentijdse resultaten hadden voor een instorting van de beurskoers van CureVac geleid.

Voor de leeftijdsgroepen tussen 18 en 60 jaar is het vaccin volgens de nieuwe mededeling 53 procent werkzaam tegen ziekte, ongeacht de ernst ervan, en 77 procent effectief tegen matige en ernstige ziekteverschijnselen. Er was volledige bescherming in deze leeftijdsgroep tegen ziekenhuisopname of overlijden. “De data voor zestigplussers waren in de studie onvoldoende om de werkzaamheid te kunnen bepalen”, aldus woordvoerster Sarah Fakih. Ongeveer 40.000 proefpersonen uit tien landen in Latijns-Amerika en Europa, waaronder ook België, namen deel aan het onderzoek.

Goedkeuring EMA?

Curevac geeft donderdag om 10 uur in een persconferentie meer informatie over de studie. Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA is in februari gestart met de evaluatieprocedure van het vaccin van het bedrijf uit Tübingen. “We hebben de data met EMA gedeeld. De procedure wordt voortgezet met het oog op een goedkeuring van het vaccin”, aldus de woordvoerster nog.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) moet de effectiviteit minstens 50 procent zijn. Opvallend is dat de werkzaamheidsgraad van het Curevac-vaccin veel lager ligt dan die van Pfizer en Moderna, die met dezelfde mRNA-technologie gemaakt zijn en meer dan 90 procent halen.

De Europese Commissie had in november met CureVac een deal bereikt voor de aankoop van 225 miljoen dosissen van het vaccin, met een optie op nog eens 180 miljoen dosissen. België heeft ingetekend op 2,9 miljoen dosissen.

