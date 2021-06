Twee kinderen dood aangetroffen in ingestort gebouw bij Miami Beach, dodentol opgelopen tot achttien

Na de instorting van een gebouw in Surfside in de Amerikaanse staat Florida vorige week, zijn nu al achttien lichamen aangetroffen onder het puin. Dat zegt burgemeester van Miami-Dade County Daniella Levine.

Twee van de dodelijke slachtoffers zijn kinderen van 4 en 8 jaar. Eerder op de dag meldde de burgemeester al dat twaalf slachtoffers geïdentificeerd waren en dat het jongste slachtoffer 26 jaar was en het oudste 92. Bijna 150 mensen zijn een week na de instorting nog vermist, dus de dodentol zal hoogstwaarschijnlijk nog oplopen.

Oorzaak?

De oorzaak van de gedeeltelijke instorting van het appartementsgebouw van 12 verdiepingen met ongeveer 130 appartementen in Surfside, nabij Miami Beach, is nog onduidelijk. Het werd opgetrokken in de jaren 80. Tijdens het weekend dook een inspectiebericht van een externe firma uit 2018 op, waarin experts verscheidene gebreken oplijstten, waaronder ook grotere structurele gebreken aan het beton. Amerikaanse media berichtten ook over een schrijven van de vastgoedbeheerder, die in het licht van de structurele risico’s aanmaant tot een miljoenensanering van het gebouw.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill bezoeken donderdag de plaats van het ongeval.