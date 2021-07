SpaceX lanceert Falcon-draagraket met 88 ruimtetuigen en satellieten

Van op Cape Canaveral in Florida is woensdag een Falcon-draagraket gelanceerd die niet minder dan 88 ruimtetuigen en satellieten in de ruimte heeft gebracht, zo was rechtstreeks op het internet te volgen.

De Falcon-9 van ruimtevaartbedrijf SpaceX had dinsdag moeten vertrekken. Maar door de aanwezigheid van een helikopter in de verboden gevarenzone kwam er een dag uitstel voor de Transporter-2 missie.

De raket vertrok uiteindelijk woensdag om 21.31 uur Belgische tijd.

De eerste trap is succesvol teruggekeerd en op land neergestreken, in plaats van op een droneship. De trap is al aan zijn achtste vlucht toe.

Tracking footage of Falcon 9 landing on LZ-1 pic.twitter.com/uCR2ZuDSG7 — SpaceX (@SpaceX) July 1, 2021

Een bergingsschip moet dan weer de twee neuskegels recupereren. Die hebben ook al eens gevlogen. Hergebruik van raketonderdelen drukt de lanceerkosten.

Uiteindelijk kwamen 88 ruimtetuigen vrij voor een waaier van klanten, ook het buitenland, en voor uiteenlopende doeleinden. SpaceX stuurde ook drie satellieten voor Starlink mee, het breedbandnetwerk voor internet dat het bedrijf in de ruimte aan het uitbouwen is.

