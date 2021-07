Verschillen tussen zorgbehoevenden in woonzorgcentra verdwijnt: geld voor extra personeel

Na dertig jaar gaat het achterhaalde verschil tussen zwaar en gewoon zorgbehoevenden op de schop. Daardoor kunnen woonzorgcentra vanaf vandaag, donderdag, 2.264 extra personeelsleden in dienst nemen, schrijven De Tijd en Het Belang van Limburg donderdag.

Plaatsen in de woonzorgcentra waren tot vandaag ingedeeld in die voor zwaar zorgbehoevenden of die voor gewoon zorgbehoevenden. Een achterhaald concept, aangezien er in de praktijk bijna uitsluitend mensen terechtkomen die zware zorg nodig hebben. Het systeem had ook grote financiële gevolgen, want het ging om een verschil van 20 euro per dag per bewoner. Het scheefgegroeide systeem is nu rechtgezet en dat is “historisch”, klinkt het in de sector.

De Vlaamse overheid en de sociale partners spraken in maart af dat rusthuizen voor alle zwaarzorgbehoevende bewoners voldoende financiële ondersteuning krijgen. Het gaat om 11.300 mensen voor wie extra geld wordt uitgetrokken. Ook komt er extra geld voor onder meer bewoners met dementie, die nog bijkomende aandacht vereisen.

150 miljoen per jaar

De hervorming kost de Vlaamse overheid bijna 150 miljoen euro op jaarbasis, waarmee 2.264 extra werknemers (1.584 in de private sector en 680 in de OCMW’s) kunnen worden aangeworven. “We hebben tijdens de coronacrisis vaak gesproken over de broodnodige herwaardering van de zorg. Dit is niets minder dan de concrete uitvoering daarvan in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

In de ouderenzorg wordt erop gewezen dat de hervorming een belangrijke stap is, maar dat de woonzorgcentra nog altijd te weinig personeel hebben om de beste zorg af te leveren.