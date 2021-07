Droog met kans op zon

Het is donderdag op de meeste plaatsen droog met kans op wat zon over de westelijke landshelft. Over het noorden van Vlaanderen en de Ardennen blijft het bewolkt met nog kans op wat gedruppel. De maxima gaan van 15 tot 18 graden in de Ardennen en over het uiterste noorden van het land, en van 18 tot 21 graden over het zuidwesten. Er staat een meestal matige westen- tot noordwestenwind, zegt het KMI.

Donderdagavond komen er stilaan meer en meer opklaringen en blijft het overal droog. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt maar in het tweede deel van de nacht is er kans op nevel, enkele mistbanken en lage bewolking, vooral dan in de westelijke helft van het land. De minima liggen tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 14 graden aan de kust. De wind wordt meestal zwak uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met hier en daar een buitje. Het wordt niet warmer dan 17 of 19 graden in de Ardennen en 19 tot 22 graden elders, bij een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind.

Zaterdag zijn er eerst enkele opklaringen, maar al snel wordt het bewolkt, gevolgd door wat regen of enkele buien in de namiddag. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima gaan van 18 tot 24 graden. Er staat een zwakke zuidoostenwind, ruimend naar zuidwest.

Zondag stuurt een depressie bij de Britse Eilanden onstabiele zeelucht naar onze streken. Het wordt bewolkt met buien, lokaal met onweer. De maxima gaan van 17 tot 23 graden. Er staat meestal een matige zuidwestenwind.