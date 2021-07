Gentse Feesten worden Vlaams cultureel erfgoed

Gent / Antwerpen - De Gentse Feesten worden Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Dat laat Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon donderdag weten. Ook de Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen valt de eer te beurt.

De Gentse Feesten worden deze zomer voor het tweede jaar op rij geannuleerd omwille van de coronacrisis, maar dat staat niet in de weg van een opname op de erfgoedlijst. De Feesten werden in 1843 opgestart op de paardenrenbaan in Sint-Denijs-Westrem, namen daarna de binnenstad in en werden eind jaren zestig nieuw leven ingeblazen aan Sint-Jacobs door onder meer volkszanger Walter De Buck. In normale jaren lokt het festival zowat 1,3 miljoen bezoekers.

“Ik ben heel fier op de erkenning van de Gentse Feesten als immaterieel cultureel erfgoed”, zegt schepen van Evenementen en Feesten Annelies Storms in een mededeling. “Het is een schouderklopje en blijk van waardering voor iedereen die zich al jaren met hart en ziel inzet voor de Gentse Feesten, ons cultureel volksfeest. De Gentse Feesten zitten in het DNA van de Gentenaars, velen groeien ermee op en hebben de goesting en intentie om hun Feesten een sterke toekomst te geven.”

Daarnaast wordt ook de Pelgrimstafel opgenomen op de erfgoedlijst. Elk jaar wordt die georganiseerd in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen. Op Witte Donderdag wordt de tafel in de kapel gedekt en ‘s avonds worden twaalf alleenstaande bejaarden uitgenodigd om samen te dineren. Er worden enkel visgerechten geserveerd, omwille van de vastentijd. Het aantal genodigden is symbolisch en verwijst naar de twaalf apostelen en het Laatste Avondmaal. Volgens de legende vindt de traditie haar oorsprong in de zestiende eeuw, toen een kapitein van het Spaanse bezettingsleger het gasthuis een geldsom naliet om arme lieden een maaltijd te schenken.

“De Gentse Feesten en de Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis zijn twee unieke voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen”, zegt Jambon. “Samen geven ze ook perfect de diversiteit weer van het levend erfgoed in onze regio, daarom wil ik beide graag officieel erkennen met een plaats op de Inventaris Vlaanderen.”