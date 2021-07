Met kapitaalsverhoging zet itsme nieuwe stap naar “Europese digitale identiteit”

De Federale Participatie- Investeringsmaatschappij (FPIM) investeert 14,5 miljoen euro in de Belgische identiteitsapp itsme en verwerft zo een vijfde van de aandelen. De zes andere aandeelhouders, allen afkomstig uit de bank- en telecomsector, brengen ook nog extra kapitaal in. Dat alles brengt de totale kapitaalverhoging op 24,7 miljoen. “Het zijn belangrijke nieuwe stappen richting een Europese digitale identiteit”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Het is al langer bekend dat itsme aan de Europese weg timmert. Het bedrijf is al actief in Luxemburg en zette recent zijn eerste stappen in Nederland. “De app heeft alle troeven in handen om ook Europees een rol te spelen”, zegt Tom Feys van de FPIM. “Gegeven het strategisch belang van itsme voor de overheid én onze ambitie om Belgische kampioenen met internationale ambities te ondersteunen, is het dan ook niet meer dan logisch dat we hier mee rond de tafel schuiven.”

De app is het werk van een consortium van zeven privébedrijven, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België, KBC, Orange, Proximus en Telenet. Die groep krijgt nu dus ook het gezelschap van de FPIM. Behalve Orange investeren de zes andere bedrijven ook elk 1,7 miljoen. Ook bij de eerdere kapitaalsverhoging, in 2018, stapte Orange niet mee. “Het gaat hier om een strategische beslissing van Orange, maar ze blijven wel enthousiast mee aan boord”, laat een itsme-woordvoerster weten.

De app telt vandaag 3,5 miljoen gebruikers.