Air Belgium verwelkomt twee nieuwe vliegtuigen en mikt op vier nieuwe bestemmingen in 2022

Na een moeilijk coronajaar met een verlies van 16 miljoen euro, kijkt luchtvaartmaatschappij Air Belgium de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er komen twee nieuwe passagiersvliegtuigen (type Airbus A330neo) en de maatschappij hoopt in de loop van 2022 vier nieuwe bestemmingen te lanceren in Noord-Amerika en Afrika. Dat heeft topman Niky Terzakis gezegd in een interview, naar aanleiding van de heropstart van de vluchten vanuit Charleroi naar de Antillen vrijdag.

“Ondanks alle inspanningen” om de schade te beperken, moest Air Belgium in 2020 toch een verlies slikken van 16 miljoen euro. Dit jaar zou beterschap moeten brengen, al verwacht Terzakis nog geen winst. “We zullen tegen september/oktober niet langer cash verbranden, maar beginnen cash te genereren”, aldus Terzakis. In 2022 zou Air Belgium dan weer winstgevend moeten zijn, als alles naar verwachting verloopt.

De topman verwacht dat de gevolgen van de coronacrisis nog twee tot drie jaar zullen nawerken, maar is van mening dat zijn luchtvaartmaatschappij goed gepositioneerd is - met zowel passagiers- als vrachtvluchten - om mee te kunnen profiteren van de heropleving van de sector.

Wat passagiers betreft, hervat Air Belgium vrijdag de vluchten vanop de luchthaven van Charleroi naar de Antillen (Guadeloupe, Martinique en Curaçao). Midden oktober wil de maatschappij vanop Brussels Airport beginnen vliegen naar het eiland Mauritius (in de Indische Oceaan). Dat zal gebeuren met twee nieuwe vliegtuigen - A330neo’s -, die oudere en viermotorige A340’s waarmee Air Belgium momenteel vliegt, zullen vervangen.

Terzakis hoopt in 2022 vier nieuwe bestemmingen te kunnen lanceren: twee in Noord-Amerika en twee in Afrika, waaronder Zuid-Afrika.

De cargoactiviteiten van Air Belgium op de luchthaven van Luik doen het volgens de topman erg goed. “We kunnen amper volgen. Met onder meer negen vluchten per week naar Chicago, maar ook New York, Atlanta en binnenkort Dubai, Beiroet en Istanboel, en vanaf midden juli ook China”, aldus Terzakis. Air Belgium voert de vrachtvluchten uit voor de Franse rederij CMA CGM.

De topman benadrukt nog dat alle personeel aan boord is gehouden tijdens corona. Er werd wel een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid. De maatschappij stelt momenteel 362 voltijdse equivalenten tewerk, dat zouden er tegen eind 2021 meer dan 400 moeten zijn.

De vloot bestaat uit zeven vliegtuigen. Dat zouden er in de loop van 2022 tien moeten worden: zes cargovliegtuigen en vier passagierstoestellen.

De Europese Commissie keurde vorige week 4,8 miljoen euro staatssteun voor Air Belgium goed. Het geld komt er ter compensatie van de schade die de maatschappij leed wegens het coronavirus en de reisbeperkingen die werden ingevoerd in de periode van 14 maart tot 30 juni 2020. De steun komt er in de vorm van een kapitaalinjectie door de publieke aandeelhouders van Air Belgium (zoals de federale investeringsmaatschappij FPIM).