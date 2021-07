‘Slechtste voetbalploeg ter wereld’ doet voorstel aan transfervrije Lionel Messi, maar de voorwaarden zijn wel héél strikt

Lionel Messi is sinds middernacht officieel een vrije speler. Zijn contract bij FC Barcelona liep om 00u00 stipt af. En hoewel hij volgens de verwachtingen voor twee jaar gaat bijtekenen, deed de zogenaamde ‘slechtste club ter wereld’ de Argentijn een voorstel.

LEES OOK. De zomermercato staat voor de deur: deze stervoetballers en bekende namen zijn gratis op te pikken

Íbis Sport Club rook zijn kans en stuurde een gedetailleerd ‘contract’ naar de wereldster, die ook gelinkt wordt aan Manchester City en PSG. De Braziliaanse club werd wereldberoemd toen het in de jaren 70 en 80 zware nederlagen leed. Ibis, genoemd naar de Afrikaanse vogel, staat zelfs in het Guinness World Record-boek met de langste verliesreeks ooit: drie jaar en elf maanden.

Het leverde Ibis dus de bijnaam op van ‘slechtste club ter wereld’, waar ze overigens bijzonder fier op zijn. Toen de club in 2017 enkele overwinningen boekte, brak er protest uit bij de fans. “Stop met winnen, jullie vernietigen onze geschiedenis”, riepen ze de spelers toe.

Maar voorzitter Ozir Junior wil promoveren met zijn club en stuurde Messi dus een voorstel in de trend van: een ‘nee’ heb je, een ‘ja’ kan je krijgen. Ibis biedt de Argentijn een verbintenis van 15 jaar aan, met een salaris dat gelinkt is aan zijn prestaties. Messi mag wel niet teveel scoren. Indien hij dat wel doet, kan zijn contract ontbonden worden. Net als wanneer de club kampioen zou spelen door de exploten van de aanvaller. Rugnummer tien dragen, is ook uit den boze. Dat is voor eeuwig voor Mauro Shampoo, een clubheld die slechts één keer scoorde op tien jaar tijd. En Messi moet zeggen dat Pelé beter is dan Diego Maradona.

Afwachten of de Argentijn en Ibis tot een akkoord kunnen komen.