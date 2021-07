City Pass in Antwerpen en Gent wordt amper gebruikt

De City Pass die werd ingevoerd voor Antwerpen en Gent en reizigers moet motiveren om verschillende openbaarvervoermiddelen te combineren, is geen succes. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “We moeten de formule niet meteen afschrijven, maar net investeren in de bekendheid en de voordelen vergroten voor reizigers”, zegt het parlementslid.

In oktober 2017 lanceerden De Lijn en de NMBS de City Pass in Antwerpen en Gent. Met dit abonnement (voor een maand of een jaar) kunnen reizigers op het hele net van De Lijn (ook buiten de steden, uitgezonderd de Limburgse snelbussen) en met de trein tussen een aantal stations binnen deze steden reizen. De bedoeling is dat reizigers gemakkelijk van het ene op het andere openbaarvervoermiddel kunnen stappen.

Uit cijfers die Brouwers ontving van bevoegd minister Lydia Peeters blijkt nu dat de verkoop van die City Pass in Gent geen groot succes te noemen valt. Zo werden er sinds de start van het initiatief slechts 70 jaarabonnementen en 254 maandabonnementen verkocht. Volgens Brouwers is de belangrijkste reden hiervoor dat de formule te duur wordt bevonden.

De Lijn hoopte op 1.000 abonnees voor Gent en 1.500 abonnees voor de zone Antwerpen. “Een ambitie die absoluut niet wordt gehaald”, zegt Brouwers. “Dat hoeft overigens niet te verbazen: na de beperkte startcampagne is er geen publiciteit meer gemaakt voor de City Pass en De Lijn heeft ook geen intentie om dit in de nabije toekomst te doen”, duidt Karin Brouwers.

Ze wijst er ook op dat de City Pass voorlopig ook nog steeds enkel te koop is aan de loketten van de NMBS en wordt afgeleverd op een MOBIB-kaart. Verlengen kan vervolgens ook via de website van de NMBS. “Jammer dat De Lijn er na meer dan drie jaar nog niet in geslaagd is om zelf ook dit abonnement aan te bieden. Er werd nochtans beloofd dat vanaf 2019 het abonnement ook bij De Lijn te verkrijgen zou zijn.”

Dat de formule niet hoeft afgeschreven te worden, bewijzen volgens Brouwers de Brupass en de Brupass XL in de zone Brussel en onmiddellijke omgeving, die wel succesvol blijken.