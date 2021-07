Groen wil ook achterdeuren toe bij wapenexport

Groen eist dat de Vlaamse regering beter controleert waar de militaire middelen terechtkomen. “Voor 70 procent van de Vlaamse wapenexport wordt de eindbestemming niet gecontroleerd. Alle achterdeuren moeten toe. Vandaag leveren Vlaamse bedrijven onderdelen voor militaire transportvliegtuigen, waarmee Turkije het VN-wapenembargo tegen Libië schendt”, reageert Vlaams parlementslid Staf Aerts op de juridische stappen die mensenrechtenorganisaties dreigen te nemen als er geen maatregelen volgen.

Aerts vindt het “totaal ongepast dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid nog niet heeft genomen om Turkije als eindgebruiker uit te sluiten in de vergunningen voor de Vlaamse onderdelen van militaire transportvliegtuigen. Vlaanderen moet een regio zijn die vrede brengt in de wereld. Op geen enkele manier kan Vlaanderen een conflict dat ontelbare slachtoffers telt, blijven voeden.”

Voor Groen levert de Vlaamse regering, zonder de intentie te hebben een bijdrage aan de strijdende partijen in Libië, een land dat door een burgeroorlog verdeeld is. “We zijn tevreden dat de vredes- en mensenrechtenorganisaties aan de alarmbel trekken”, stelt Staf Aerts. Toen hij Vlaams minister-president Jan Jambon hierover aan de tand voelde enkele weken geleden antwoordde die dat we vertrouwen moeten hebben in de uitvoercontrole van het exporterende land.