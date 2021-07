Speelt Dries Mertens volgend seizoen met goedkope shirts uit China bij Napoli? “Niemand koopt onze truitjes, dus f*ck it”

Het is nog even wachten op de start van het Italiaanse voetbalseizoen, maar bij Napoli is het al hommeles. Voorzitter Aurelio De Laurentiis is boos.

Dries Mertens speelt vrijdag met de Rode Duivels tegen zijn tweede vaderland, Italië. De aanvaller voetbalt al acht jaar bij de Partenopei en is een echte cultheld, onder andere omdat hij topscorer aller tijden werd het voorbije seizoen.

De Rode Duivel droeg de voorbije jaren al heel wat opvallende truitjes in de Serie A. Zoals eentje met een legermotief, bijvoorbeeld. Of blauw-wit gestreepte shirts, als eerbetoon aan Diego Maradona. Allemaal ideetjes van Kappa, dat de shirts van Napoli ontwierp.

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: AFP

“Bellen met China”

Maar Napoli en de Italiaanse kledingfabrikant gaan uit elkaar. Het contract tussen beide partijen liep deze week af en het ziet er niet naar uit dat Kappa nog zin heeft in een nieuwe overeenkomst. Nike, dan maar. Of Adidas of Puma of Macron, bijvoorbeeld? New Balance?

Nee, voorzitter De Laurentiis wil zelf shirts gaan maken. “Wij hebben heel wat fans in Amerika, maar niemand koopt onze truitjes”, zei de Italiaan op een persconferentie. “Ik heb dus tegen mezelf gezegd: oké, dan doen we het wel zonder kledingsponsor. Mijn adviseurs hebben me gek verklaard, maar Adidas, Puma en Nike doen er achttien maanden over om een shirt te ontwikkelen en ik wil iemand die snel iets kan tekenen en ontwikkelen. Dus ik heb gezegd: f*ck it.”

En de flamboyante De Laurentiis heeft alles al in gang gezet. “Ik ben hier gisteren een hele dag mee bezig geweest”, klonk het. “Ik hing de hele dag aan de telefoon met Chinezen. Dit idee gaat me waarschijnlijk geld kosten, maar ik wil een nieuwe realiteit starten in de voetbalwereld. Een schip vanuit China is 45 dagen onderweg naar Italië en 60 dagen met de nodige controles. Ik zal de shirts dus kunnen presenteren tijdens onze voorbereiding in Castel di Sangro. In de week van 7 tot 15 juli hoop ik een design wereldkundig te maken.”

Aurelio De Laurentiis. Foto: BELGAIMAGE

De dochter van de voorzitter werkt in de modewereld en zou betrokken zijn bij het hele proces. Het gerucht dat Emerio Armani de nieuwe shirts van Napoli zou gaan maken, dat was een kwakkel. “Zij hebben een paar voorstellen gedaan, maar ik vond ze maar niks. Ik heb er eens goed mee kunnen lachen”, aldus De Laurentiis nog.

Napoli werd vorig seizoen pas vijfde in de Serie A en mistte op de laatste speeldag een ticket voor de Champions League. Intussen werd trainer Gennaro Gattuso vervangen door Luciano Spalletti.