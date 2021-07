Dé topfavoriet zijn ze nog steeds niet, maar kansen op EK-triomf schieten de lucht in voor Rode Duivels

De Rode Duivels hebben 24 procent kans om op 11 juli met de EK-trofee te zwaaien in Wembley. Het gerenommeerde sportdatabedrijf Gracenote pakt donderdag, daags voor het losbarsten van de kwartfinales, uit met een nieuwe update van de winstkansen voor elk land.

Engeland blijft voor Gracenote, net als na de groepsfase, de topfavoriet om de Europese titel te veroveren. De Three Lions hebben een winstkans van 26,5 procent en danken dat aan hun thuisvoordeel en de makkelijkere tabelhelft. Zo heeft Oekraïne, hun tegenstander in de kwartfinales, volgens Gracenote slechts 3,9 procent kans om het toernooi te winnen.

België had voor de achtste finale tegen Portugal 15 procent kans en ziet dat percentage nu stijgen. Italië, vrijdagavond in München opponent van de Duivels in de kwartfinales, heeft net als Spanje 12,5 procent winstkans.

Foto: Gracenote

De meest waarschijnlijke finale is volgens Gracenote een duel tussen Engeland en België (18,6%), gevolgd door Spanje-Engeland (11,8%) en Italië-Engeland (11,0%). Gracenote becijferde ook de kansen op een finale België-Denemarken (9,9%), België-Tsjechië (5,5%) en België-Oekraïne (5,1%). De meest onwaarschijnlijke finale is Zwitserland-Oekraïne (1,6%).