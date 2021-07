Tot een uur wachten door vakbondsactie op Brussels Airport

Brussel - Een vakbondsactie bij de douane veroorzaakt hinder op Brussels Airport. Aankomende reizigers moesten er donderdagochtend tot een uur aanschuiven. De bonden willen nog de hele dag actievoeren.

Er waren op deze eerste zomervakantiedag acties aangekondigd bij de douane op de luchthavens van Zaventem, Deurne, Wevelgem en Oostende. De bonden zeggen dat ze geen afdoend antwoord kregen op hun eisen voor een betere werkplanning. Ze vragen daarnaast ook pensioenmaatregelen en een risicopremie.

Op Brussels Airport, de grootste luchthaven van het land, was er donderdagochtend al hinder. Aankomende passagiers moesten er op een bepaald moment een halfuur tot een uur aanschuiven, zegt luchthavenwoordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. De douaniers houden stiptheidsacties, wat betekent dat ze zeer nauwgezet controleren.

Als er geen toegevingen komen, zijn verdere acties niet uitgesloten. “We zullen een evaluatie maken op het einde van de dag en zien welke reacties er komen”, zegt Johan Lippens van ACV Openbare Diensten. “Het is niet onze bedoeling om de reizigers tijdens de volledige vakantie te gijzelen. Uiteindelijk doen wij acties om een signaal te geven.”

Op deze eerste dag van de zomervakantie worden op Brussels Airport 35.000 reizigers verwacht. Daarmee wordt het een eerste piekdag, al blijft de toestroom bescheiden in vergelijking met de periode voor de coronacrisis.

“Het zijn er nog veel minder dan op een normale piekdag van rond de 95.000 passagiers, maar we zijn al heel blij dat het de goede richting uitgaat”, zegt luchthavenwoordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. “Vandaag is een piekdag, maar we hebben ook de komende drie dagen telkens meer dan 20.000 vertrekkende passagiers. Er start dus een lang vertrekweekend.”