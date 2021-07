ZOO Antwerpen verwelkomt nieuwe gasten: “Heel lelijk maar wel uniek”

In de dierentuin van Antwerpen zijn voor het eerst Afrikaanse maraboes geboren. Deze waadvogels hebben een kenmerkend uiterlijk met hun rozige hoofd en spriet-haren, grote snavel en hangende keelzak. “Ook de kleintjes zijn gigantisch lelijk, maar dat maakt hen net zo mooi en uniek!”, vertelt verzorger Lynn vol passie.

De kolonie telt zes volwassen dieren: Krimson, Anatool, Dmitri, Helga, Svetlana en Lola. Twee koppels bereikten de geslachtrijpe leeftijd van zeven jaar en hun hofmakerij liet zich horen. De maraboes zijn familie van de ooievaar en klepperen luid met hun bek. Het geluid komt via de keelzak.

Verkouden ezel

De schelle roep lijkt op het geluid van een verkouden ezel, vertelt coördinator Jan. “Ze blazen hun luchtzakken, achteraan in de nek, ook op tot dikke worsten”, zegt verzorger Lynn. De keelzak dient niet alleen om te imponeren en elkaar te verleiden, hij ondersteunt de snavel en doet ook dienst als airco om de temperatuur te regelen.

Anatool en Svetlana bouwden een groot nest hoog op het nieuwe nestplatform. “Het bleef nog even spannend afwachten, want hun zelfgemaakt bouwsel was erg onstabiel. Maar algauw zagen we een broedhouding bij beide dieren en na 29 dagen klonken er kirrende geluidjes. Twee kuikens braken uit het ei. Twee naakte knikkers, nog zonder de typerende hoofdharen, maar wel al voorzien van een gespikkelde keelzak.”

Maraboes zijn vooral aaseters, maar ze eten ook levende prooien. Ze hebben een sterke maag. In de natuur vind je ze daarom op vuilnisbelten. In de zoo van Antwerpen krijgen ze vis, ééndagskuikens, rundsvlees en insecten.