Milieuactivisten houden zondag opnieuw “mars voor een gezonde haven en stad” in Antwerpen

Antwerpen - Milieuactivisten van bewegingen als Grondrecht, Ineos Will Fall, Recht op Lucht, Pijpleiding ACTiecomité en Red onze Kleiputten organiseren op zondag 4 juli een “mars voor een gezonde haven en stad” in Antwerpen.

Het initiatief komt er naar aanleiding van de PFOS-crisis en krijgt ook de steun van onder meer Grootouders voor het Klimaat, Youth for Climate, Extinction Rebellion Antwerpen, Climaxi, Beweging.net Antwerpen, Boerenforum, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, FIAN Belgium en, Natuurpunt Waasland en enkele afdelingen van de socialistische vakbond ABVV.

De activisten eisen naar eigen zeggen duidelijkheid en transparantie over PFOS-vervuiling in de stad en haven van Antwerpen en daarbuiten, maar ook dat politieke beleidsmakers en leidinggevenden in de industrie hun verantwoordelijkheid nemen.

“Wij eisen dat onze overheid de nodige stappen zet en naar een oplossing zoekt”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling van de initiatiefnemers. “Samen willen we zo een nieuw beleid voor een haven van de toekomst. Wij willen een haven waar de vervuiler betaalt, de boeren in de omgeving een duidelijke toekomst wordt gegarandeerd en werknemers veilig kunnen werken. Wij willen een stad waar burgers gezond kunnen leven en snel weer groenten uit eigen tuin kunnen eten.”

De mars zal volgens de activisten vertrekken op het Operaplein nabij het Centraal Station en vervolgens doorheen de stad richting Havenhuis op het Eilandje trekken. “Politieke vlaggen zijn niet welkom”, klinkt het nog. “Dit is een burgerprotest.” De organisatoren vragen ook om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden.