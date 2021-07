Politie vindt illegaal vuurwerk maar dat ontploft in ontmijningsvrachtwagen, 17 mensen raken gewond

In Los Angeles zijn woensdagavond zeker zeventien mensen gewond geraakt na een ontploffing in een ontmijningsvrachtwagen van de politie. Dat heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN bericht.

“Het voertuig had het materiaal onschadelijk moeten kunnen maken”, aldus politiechef Michel Moore van Los Angeles. “Er is echter iets gebeurd binnen in het voertuig dat niet had mogen gebeuren, en we weten niet waarom.”

De politie van Los Angeles had eerder op de dag een telefoontje gekregen over illegaal vuurwerk. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze vuurwerk aan opeengestapeld op een hoogte van twee tot drie meter. Ze vonden ook geïmproviseerde explosieven.

De explosie deed zich voor toen de politie de geïmproviseerde explosieven met opzet wilde doen ontploffen in de vrachtwagen.

De gewonden zijn tien agenten en zeven burgers. Drie burgers zijn er erg aan toe. Eén persoon is opgepakt.

Bedoeling was het vuurwerk te verkopen ter gelegenheid van de nationale feestdag in de Verenigde Staten op 4 juli.