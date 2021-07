Dortmund krijgt smak geld van Manchester United voor toptalent Jadon Sancho, maar: “We zijn niet blij met die miljoenen”

Jadon Sancho zal Borussia Dortmund verlaten voor Manchester United. De transfer hing al maanden in de lucht, maar werd donderdag officieel door een verplichte verklaring die Borussia Dortmund, als beursgenoteerde club, aan de beurs moest overhandigen. Daarin stond dat beide ploegen een akkoord hadden gevonden voor de transfer. Manchester United betaalt Dortmund 85 miljoen euro.

Sancho, die in Dortmund nog een contract had tot medio 2023, moet zijn medische tests nog afleggen en ook zijn contract bij United moet nog onderhandeld worden. Vorig jaar stond Sancho al dichtbij een overgang naar Old Trafford.

De 21-jarige Engelse buitenspeler speelde bij de jeugd van Watford en Manchester City, de grote rivaal van Manchester United, alvorens hij eind augustus 2017 bij Dortmund toekwam. Hij had nog geen enkel duel in de hoofdmacht van Manchester City afgewerkt, maar toch betaalde Dortmund 7,5 miljoen euro voor de overgang. Bij de Borussen kwam hij de voorbije jaren in 137 officiële matchen tot 50 goals en 64 assists. Het afgelopen seizoen was hij goed voor 16 goals en 20 assists in 38 duels. Sancho was bij Dortmund ploegmaat van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier.

Momenteel is Sancho met Engeland aan de slag op het EK voetbal. Hij vertolkt er echter allerminst een hoofdrol. Hij viel zeven minuutjes in in de groepsmatch tegen Tsjechië. Tegen Schotland en Duitsland bleef hij 90 minuten op de bank en in de openingsmatch tegen Kroatië zat hij zelfs in de tribune.

Foto: AFP

Dortmund betreurt vertrek Sancho: “Hadden hem liever gehouden”

Hans-Joachim Watzke, de CEO van Borussia Dortmund, ging donderdag bij de persvoorstelling van nieuwe coach Marco Rose dieper in op het vertrek van Jadon Sancho naar Manchester United.

“We zijn niet blij met het geld”, zei Watzke. “We zijn juist droevig omdat hij weggaat. We hadden hem liever bij ons gehouden, ondanks het feit dat we het geld goed kunnen gebruiken in de nasleep van de coronacrisis. Jadon heeft zich altijd voorbeeldig gedragen. Hij had na vier jaar de wens geuit te vertrekken. Daar houden we rekening mee. Het is anders wanneer er gedreigd wordt met rechtszaken”, verwees Watzke naar de transfers van Ousmane Dembélé (in augustus 2017 naar Barcelona) en Pierre-Emerick Aubameyang (in januari 2018 naar Arsenal), die meer voeten in aarde hadden.

Dortmund en Manchester United hebben een akkoord over de transfer, maar Watzke benadrukte wel dat de overgang nog niet helemaal in kannen en kruiken is. “Er zijn nog enkele formele zaken die geregeld moeten worden.”

Ook nieuwe trainer Marco Rose vond het jammer dat Sancho zal vertrekken. “Elke trainer wil er natuurlijk een speler zoals Jadon bij. Maar de afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat hij er niet meer helemaal met zijn hoofd bij is. Natuurlijk hebben we al gekeken hoe we hem kunnen vervangen. Een nieuwe Jadon vinden kan niet, maar we gaan proberen met creatieve oplossingen te komen.”