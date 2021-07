Grauwe kiekendief wordt langer beschermd in onze contreien

Het Agentschap Natuur en Bos gaat in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij haar soortenbeschermingsprogramma voor de grauwe kiekendief verlengen. De afgelopen vier jaar werden extra inspanningen gedaan om voor deze roofvogels bijkomende broedplaatsen te creëren en die waren zo succesvol dat Natuur en Bos het programma wil verderzetten.

De voorbije vier jaar werd 326 hectare aan geschikt leefgebied voor de grauwe kiekendief gecreëerd door een beheersovereenkomst tussen gebiedcoördinatoren, bedrijfsplanners, akkervogelexperts en landbouwers. Andere zeldzame soorten zoals de velduil en blauwe kiekendief profiteren volop van de maatregelen. De grauwe kiekendief liet in vier jaar tijd drie broedparen optekenen. Voor de komende jaren hoopt Vlaanderen dit te laten stijgen tot vijftien.

De grauwe kiekendief is een beschermde roofvogel die in Vlaanderen nog maar zelden broedt. Het is een roofvogel die zijn nest in open landbouwgebieden maakt, als er voldoende voedsel beschikbaar en nestgelegenheid aanwezig is. Net daarom werd het soortenbeschermingsplan in het leven geroepen.

“We pakken de bescherming van de grauwe kiekendief systematisch aan”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief omvat een lijst van acties die we als leidraad gebruiken. Dat was succesvol de voorbije vier jaar en we zagen dat ook heel wat andere akkervogels zoals veldleeuwerik erop vooruit gingen en dat andere Natura2000-soorten zoals velduil en blauwe kiekendief mee profiteerden van de maatregelen. We blijven daar in de toekomst verder op inzetten.”

Er werden twee beheersovereenkomsten gesloten, ‘vogelakker’ en ‘vogelvoedselgewas wisselteelt’, waarbij landbouwers tegen een vergoeding hun akkers zo indelen dat luzernestroken worden afgewisseld met stroken van graan, gras en kruiden. Een graanperceel ernaast wordt jaarlijks de helft ingezaaid, waardoor het volledige jaar voldoende voedsel, luizen en akkervogels aanwezig zijn, de prooisoorten van de grauwe kiekendief.

“Op basis van de ervaringen en de kennis die we de afgelopen periode hebben verzameld, zullen we een verbeterd actieprogramma opmaken”, zegt Dries Gorissen van Natuur en Bos. “De grauwe kiekendief is een indicator van de natuurkwaliteit in ons Vlaamse landschap. Met het tweede soortenbeschermingsplan willen we de oppervlakte aan geschikt leefgebied voor grauwe kiekendief blijven uitbreiden en verbeteren, want dat landschap is ook geschikt voor vele andere akkersoorten. De eerste broedgevallen waren een goed begin, maar wij streven naar die vijftien broedparen”, besluit hij.