Bekende modeketen Gap sluit alle 81 winkels in Verenigd Koninkrijk en Ierland

De Amerikaanse kledingketen Gap sluit de komende maanden al zijn winkels in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In totaal 81 winkels zullen in augustus en september de deuren sluiten, zo kondigde Gap donderdag aan.

De keten wil alleen nog online verkopen. “De onlineactiviteiten blijven groeien en we willen onze klanten daar ontmoeten waar zij hun aankopen doen”, klinkt het in een persbericht. Gap is nog op zoek naar een partner voor die onlineverkopen.

Gap, vooral bekend van zijn pulls met kap, opende in 1987 de eerste winkels in het Verenigd Koninkrijk.