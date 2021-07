Donald Trump: “We moeten grensmuur in het zwart schilderen, dan is hij te heet om te beklimmen”

Oud-president Donald Trump heeft woensdag een bezoek gebracht aan de grensmuur bij Mexico in Texas. Trump beweerde er onterecht dat de muur bijna af was. Tijdens zijn vier jaar als president werd ongeveer 720 kilometer aan muur gebouwd, terwijl de volledige grens zo’n 3.100 kilometer lang is. Maar wat hem het meest opviel, was het feit dat de muur nog niet geschilderd was.