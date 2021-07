Burgemeester biedt excuses aan voor rol Amsterdam in slavernijverleden

Burgemeester Femke Halsema heeft namens het stadsbestuur van Amsterdam excuses aangebonden voor de rol die de Nederlandse hoofdstad heeft gespeeld in het slavernijverleden. Ze deed dat tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Amsterdamse Oosterpark.

“Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaaf gemaakten bied ik, namens het college van burgemeester en wethouders, excuses aan”, zei Halsema.

De burgemeester zei in haar toespraak dat “geen enkele nu levende Amsterdammer schuld heeft aan dat verleden”. Het stadsbestuur wil daar wel verantwoordelijkheid voor nemen, want dat staat “in een niet-onderbroken lijn met het bestuur van haar voorgangers”, legde de burgemeester uit. “Ook met die regenten en burgemeesters, wier handelen wij verafschuwen.” Volgens Halsema is het tijd “om het grote onrecht van de koloniale slavernij te metselen in de identiteit van onze stad. Met een ruimhartige en onvoorwaardelijke erkenning.”

Omgaan met verleden

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die formeel verontschuldigingen aanbiedt. Ook Utrecht, Den Haag en Rotterdam overwegen dat te doen. Britse steden als Londen en Liverpool en Chicago en Charleston in de Verenigde Staten gingen Amsterdam al voor.

Donderdag werd trouwens het rapport van een commissie voorgesteld die in opdracht van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken advies uitbrengt over hoe om te gaan met het slavernijverleden. De Nederlandse staat moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden, luidt het in dat 217 pagina’s tellende rapport. Daarnaast moet Nederland erkennen dat de slavernij en slavenhandel misdrijven tegen de menselijkheid waren en inzien dat de gevolgen van het slavernijverleden nog altijd voelbaar zijn.

Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden begon vorig jaar op verzoek van het ministerie met het onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden en welke effecten dit vandaag de dag nog heeft. Donderdag op Keti Koti - de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen - werd het rapport gepresenteerd. Het rapport gaat over de periode tussen de zeventiende eeuw en 1 juli 1863 (de dag dat de slavernij formeel werd afgeschaft) en de gevolgen van de slavernij.