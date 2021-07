Ryanair aast op slots van Brussels Airlines op luchthaven Zaventem

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair ziet uitbreidingsmogelijkheden in België. En dan vooral op Brussels Airport, waar ze aast op slots (start- en landingsrechten) van Brussels Airlines, dat na een herstructurering kleiner is geworden. Maar Brussels Airlines weigert slots vrij te geven, zo hekelde Ryanair-topman Michael O’Leary donderdag tijdens een persconferentie in Brussel.

O’Leary stelde allereerst het zomerseizoen van Ryanair op de luchthavens van Charleroi en Zaventem voor. De maatschappij zal er 470 vluchten per week aanbieden naar 104 bestemmingen. Die zouden op jaarbasis goed zijn voor 9 miljoen passagiers. Ryanair heeft momenteel zestien in België gebaseerde vliegtuigen: veertien in Charleroi en twee op Brussels Airport.

O’Leary wil de komende maanden de activiteiten fors opkrikken. “We praten al met Zaventem en Charleroi om er meer vliegtuigen te stationeren”, zei hij. “Die luchthavens hebben tijdens de crisis het aantal passagiers aanzienlijk zien dalen, vooral dan in Zaventem met Brussels Airlines.”

Brussels Airlines kreeg 290 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te overleven. En er was een herstructurering waarbij de maatschappij afgeslankt werd, met een kwart minder werknemers, minder vliegtuigen en dus ook minder slots die worden gebruikt.

En die slots zou O’Leary graag in handen krijgen. “Ik zou in volume willen verdubbelen in Brussel en op termijn Zaventem op dezelfde hoogte krijgen als Charleroi”, aldus de Ryanair-topman. “Er zijn mogelijkheden in Brussel, zeker met de vlootverkleining van Brussels Airlines.”

Maar volgens O’Leary weigert Brussels Airlines slots vrij te geven. “Ik wil er meer, maar ik kan ze niet vast krijgen”, klonk het. De Ier riep de Belgische overheid en de Europese concurrentieautoriteiten op om luchtvaartmaatschappijen die hun vloot verkleinen, te verplichten om minstens een aantal slots vrij te geven.