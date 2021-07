Rudy Van De Voorde opnieuw aangesteld als topman Gevangeniswezen

Rudy Van De Voorde is vanaf 1 juli opnieuw aangesteld als directeur-generaal van het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen. Hij herneemt zijn volle bevoegdheid als mandaathouder, meldt het Gevangeniswezen in een persbericht.

De oorspronkelijke benoeming op 8 juni van de 62-jarige Van De Voorde werd door de Raad van State vernietigd na een klacht door Alexis Douffet, regionaal directeur Zuid van de Waalse gevangenissen, want in strijd met het vereiste taalevenwicht binnen het directiecomité van de federale overheidsdienst Justitie. “De samenstelling van het directiecomité is gewijzigd en de selectieprocedure voor de aanstelling van een directeur-generaal werd heropgestart. Daarbij kwam Rudy Van De Voorde als beste kandidaat uit de selectie”, legt woordvoerster Kathleen Van De Vijver uit. Zijn benoeming is conform met alle wettelijke vereisten, waaronder het noodzakelijke taalevenwicht binnen het directiecomité van de FOD Justitie, luidt het.

Op voordracht van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is de benoeming van Rudy Van De Voorde donderdag officieel gemaakt door de ondertekening van het koninklijk besluit en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

