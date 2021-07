Bouwvakker valt van dak in haven van Antwerpen: slachtoffer overleden, ongeval wordt onderzocht

De bouwvakker is van het dak van een gebouw gevallen. Foto: BELGA

Antwerpen - Een bouwvakker is donderdagmiddag overleden na een arbeidsongeval in de Antwerpse haven. Dat bevestigt de federale politie. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Om 12.50 uur kreeg de federale politie een melding van een dodelijk arbeidsongeval op de Nieuwe Westweg in Antwerpen. “De bouwvakker is van het dak van een gebouw gevallen”, zegt Jana Verdegem, woordvoerder van de federale politie. “Hij heeft de val helaas niet overleefd.”

Over de identiteit van de man kan de politie voorlopig geen informatie geven. De arbeidsauditeur is op de hoogte gebracht en zal onderzoeken wat er precies gebeurd is.

(Later meer.)