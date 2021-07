Langs het kanaal in Anderlecht heeft de organisatie Pool is Cool donderdag officieel Flow, het eerste Brusselse publieke openluchtzwembad in 40 jaar, geopend. Naast het zwemmen, worden er ook tal van culturele activiteiten georganiseerd.

“In het begin waren we de gekken die rare dingen deden en een zestal jaar later hebben we een echt zwembad. Dat is fantastisch”, vertelt Paul Steinbrück van Pool is Cool.

Flow is een indrukwekkende houten constructie geworden die de zomerse sfeer uitademt. Er zijn kleedkamers, douches , zonnedekken en alles wat bij een buitenzwembad hoort. Het is een maatschappelijk-sociaal-cultureel project geworden.

Meerdere jaren

In het kader van kunstenfestivaldesarts is al een eerste artistieke interventie. Onder water is er namelijk muziek te horen en in de avond zijn er live performances en optredens. Bij de overgang van juli naar augustus komt er een filmweek van Cinema Galeries en elke vrijdag vanaf volgende week organiseert Zinnema een culturele programmatie.

“De onderhandelingen met de gemeente en het gewest lopen al om dit hier meerdere jaren te laten staan tot de verandering van de wijk. Tot dan is het zinvol, want het zal ook zo lang duren tot de eerste permanente openluchtzwembaden er komen. Gelukkig zijn ze nu op weg naar realisatie”, stelt Steinbrück

De opening werd bijgewoond door heel wat Vlaamse, Brusselse en lokale politici uit Anderlecht. Sommigen waagden zich zelfs aan een duik. De verschillende regeringen bieden onder meer financiële steun en de gemeente Anderlecht stelt het terrein gratis ter beschikking.

De online inschrijvingen voor het zwemmen zijn sinds maandag open op www.flow.brussels.