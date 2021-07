PODCAST. “Ben Weyts verdient een 7 op 10. Dat zal hij op school zelden gehaald hebben” – Liesbeth Van Impe maakt het rapport van de minister van Onderwijs

Met de kin omhoog en de borst vooruit mag Ben Weyts om zijn rapport. Hij heeft het onderwijs door een moeilijk coronajaar gesleurd. Maar betekent dat nu dat hij al geslaagd is als minister? Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe ziet dat er toch nog wat werk op de plank ligt: “Weyts maakte al veel sprongetjes, maar de grote sprong wordt nog een uitdaging.” Verder hebben Jeroen en Liesbeth het over het mediaoffensief van Groen - ”Wie interviews geeft om te zeggen dat er geen probleem is, heeft doorgaans wél een probleem” - en over leedvermaak op het EK: “Jaja, ik zapte ook naar NOS. Om de Nederlanders te zien verliezen.”