Aster Vranckx werkt zijn eerste training af bij Wolfsburg

Aster Vranckx heeft donderdag voor het eerst getraind bij zijn nieuwe club Wolfsburg, de nummer vier uit de Bundesliga van vorig seizoen. De 18-jarige Vranckx maakte in het tussenseizoen de overstap van KV Mechelen, de club waarvoor hij de voorbije twee jaar in de Jupiler Pro League speelde. Mechelen ontving acht miljoen euro voor de transfer.

Woensdag begon Koen Casteels, de tweede Belg bij Wolfsburg, al aan zijn voorbereiding. De doelman, die vorig seizoen een topseizoen kende, zat verrassend niet in de EK-selectie van bondscoach Roberto Martinez. Daarvoor was een medische verklaring. Casteels besliste onder het mes te gaan om uit zijn kuitbeen een plaatje te laten verwijderen dat in 2019, tijdens een vorige operatie, was ingebracht.