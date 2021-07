Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) toont fit lichaam tijdens opening Brussels openlucht zwembad

Brussel -

Brusselaars kunnen voor het eerst in 40 jaar weer genieten van een frisse duik in een openluchtzwembad in onze hoofdstad. Voor de opening van het project van Pool is Cool in Anderlecht, trok Benjamin Dalle (CD&V) zijn zwembroek aan om het water te testen. De 38-jarige Vlaams minister voor Brussel, Media en Jeugd trok meteen ook alle aandacht met zijn afgetraind lichaam toen hij enkele baantjes trok en waterspelletjes speelde met de andere zwemmers. Zijn beach body is alvast klaar voor de vakantie.