82-jarige vrouw vergezelt Jeff Bezos bij maidenvlucht naar de ruimte

Een vrouw van 82 jaar zal op 20 juli Jeff Bezos, zijn broer Mark en de winnaar van een veiling vergezellen bij de eerste toeristische ruimtevlucht van Blue Origin, zo heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

Wally Funk heeft altijd al astronaut willen worden. Haar droom startte al in de jaren zestig en leek een beetje werkelijkheid te worden toen zij als jongste gradueerde in het Woman in Space Program, een privaat gefinancierd project dat vrouwelijke piloot testte op geschiktheid om astronaut te worden. Zij maakte ook deel uit van de Mercury 13, vrouwen die dezelfde testen ondergingen als de (mannelijke) astronauten die de NASA uiteindelijk selecteerde voor het eerste bemande Amerikaanse ruimtevaartprogramma, Mercury. De dames zijn echter nooit de ruimte ingegaan.

Funk mag nu toch, door op 82-jarige leeftijd als speciale gast mee te vliegen met de New Shepard van miljardair Jeff Bezos. Zij wordt daarmee de oudste mens in de ruimte en overklast John Glenn die in 1998 op 77-jarige leeftijd voor de tweede keer de ruimte inging.

De vlucht, die in Texas start, duurt ongeveer een half uur en brengt de ruimtetoeristen tot aan de rand van de ruimte waar ze ongeveer drie minuten gewichtloos zijn en waarna hun capsule naar de begane grond terugkeert.

De nog onbekende winnaar van de veiling heeft 28 miljoen dollar op tafel gelegd.