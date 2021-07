Donutketen Krispy Kreme mist beursstart

De Amerikaanse donutketen Krispy Kreme heeft donderdag zijn start op de beurs in New York gemist. Het bedrijf haalde aanzienlijk minder geld op dan verhoopt.

Krispy Kreme verkocht zowat 29,4 miljoen aandelen aan een introductieprijs van 17 dollar per stuk, ver onder de prijsvork van 21 tot 24 dollar die de keten in gedachten had. Als gevolg daarvan haalde het bedrijf uiteindelijk slechts iets meer dan 500 miljoen in plaats van de beoogde 640 miljoen dollar op.

De beursgang waardeerde Krispy Kreme op ruim 2,7 miljard dollar. JAB Holding - het vehikel van de steenrijke Duitse familie Reimann met bekende merken zoals Douwe Egberts en Dr. Pepper in zijn portefeuille - kocht de donutketen in 2016 voor 1,35 miljard dollar. Na de beursgang is de familie van plan om bijna 80 procent van de aandelen zelf in handen te blijven houden.