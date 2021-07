Filipijns dorp ontruimd wegens activiteit vulkaan Taal

Een van de gevaarlijkste vulkanen van de Filipijnen is opnieuw actief en heeft een wolk vulkanisch gas een kilometer hoog de lucht in geblazen. Wetenschappers verhoogden het alarmniveau voor de vulkaan Taal, die op 66 kilometer van hoofdstad Manila ligt, van niveau 2 naar 3. “Dat betekent dat er in de hoofdkrater intrusie heeft plaatsgevonden, waarbij magma het vaste gesteente binnendringt, wat nieuwe uitbarstingen kan uitlokken”, zegt het nationale seismologische instituut Phivolcs donderdag.

Ongeveer 14.000 mensen uit vijf omliggende dorpen zijn in veiligheid gebracht, zeggen de autoriteiten. Er is gevaar voor een gloedwolk en zelfs een tsunami, zegt Phivolcs. De activiteit is desalniettemin kort geweest. Onduidelijk is nog of er meer zit aan te komen.

Na de Mayon is de Taal de actiefste vulkaan van de Filipijnen. Ze ligt op het hoofdeiland Luzon. Het gaat om een dichtbevolkt gebied dat ook bij toeristen populair is. In januari 2020 was de vulkaan al uitgebarsten. Toen moesten meer dan 370.000 mensen hun woning verlaten. De Filipijnen liggen op de Pacifische Ring van Vuur, de geologisch actiefste zone ter wereld.