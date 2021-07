Onthulling standbeeld Diana eindigt met anticlimax, maar plooien tussen prinsen William en Harry lijken gladgestreken

Diana Spencer zou donderdag zestig zijn geworden was het niet voor die noodlottige dag op 31 augustus 1997 in Parijs. De moeder van de prinsen William en Harry wordt geëerd met een standbeeld dat op haar verjaardag werd onthuld. De relatie tussen de broers was de voorbije maanden gespannen, maar de plooien tussen de twee glimlachende prinsen leken donderdag gladgestreken toen ze samen in Kensington Palace verschenen. De ceremonie zelf eindigde wel met een anticlimax: zonder veel plichtplegingen of speeches werd het doek weggetrokken om het mooie standbeeld te onthullen.