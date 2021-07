Abrini naar Frankrijk overgebracht met oog op proces aanslagen in Parijs

De Belgische Marokkaan Mohamed Abrini, die vanaf begin september in Parijs terecht zal staan voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is donderdag van een Belgische gevangenis overgebracht naar een strafinrichting in de regio Parijs. Dat vernam het Franse persbureau AFP van bronnen dichtbij het dossier.

Mohamed Abrini (36), ook bekend als “de man met het hoedje” die ervan afzag zichzelf op te blazen op het ogenblik van de aanslagen in Brussel in maart 2016, is een van de twintig verdachten waarvan het proces over de aanslagen in Parijs voor het speciale assisenhof op 8 september start. Het proces in de Franse hoofdstad zal ten minste zeven maanden duren.

Abrini is een van de naasten van Salah Abdeslam, het enig overlevende lid van de jihadistische commando’s die 130 mensen vermoordden in Parijs en het naburige Saint-Denis.

Abrini zit sinds zijn arrestatie op 8 april 2016 in Brussel opgesloten. Volgens Belgische en Franse bronnen werd hij donderdagochtend overgebracht naar een gevangenis in de regio Parijs, waar hij gedurende het hele proces zal worden vastgehouden. Tijdens dit proces zullen zes beklaagden bij verstek worden berecht (vijf zijn vermoedelijk dood) en veertien verdachten worden voor de rechtbank verwacht.

In totaal zullen zes van de 20 beklaagden tijdens dit proces, waaronder Salah Abdeslam, ook worden berecht voor de aanslagen in Brussel.