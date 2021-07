Invloedrijk en gewaardeerd, tot hij Irak binnenviel en alles mislukte: de nalatenschap van Donald Rumsfeld

Op 88-jarige leeftijd is Donald Rumsfeld overleden, de man die zowel de jongste als de op één na oudste minister van Defensie in de Amerikaanse geschiedenis was. Met Rumsfeld verliest de VS een krachtdadig en eigenzinnig politicus, die wellicht altijd herinnerd zal worden als de strateeg achter de dramatisch verlopen oorlog tegen terreur die de VS op poten gezet heeft.