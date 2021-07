Na meer dan zeven jaar eindelijk doorbraak in verkrachtingszaak dankzij Facebookbericht: “Ik heb je dus verkracht”

Shannon Keeler, nu 26 jaar, werd in 2013 verkracht. Nu pas is er een doorbraak in de zaak dankzij een Facebookbericht Foto: AP

Meer dan een half decennium geleden diende de Amerikaanse Shannon Keeler (26) een klacht in voor aanranding. Nu pas is er een doorbraak in de zaak en dat dankzij een bericht op Facebook. “Ik deelde mijn verhaal met de wereld, maar geen enkel slachtoffer zou dit moeten doormaken om gerechtigheid te krijgen”.

Het gebeurde na een studentenfeestje in 2013. Shannon werd achtervolgd door een medestudent terwijl ze naar huis wandelde. Maar daar bleef het niet bij. De man viel haar lastig en randde haar aan waarna Shannon meteen naar de politie stapte en een medisch onderzoek onderging. “Volgens de autoriteiten zou het echter moeilijk zijn om zaken te vervolgen wanneer het slachtoffer gedronken had”, zei de vrouw aan Associated Press (AP). Wat er met de resultaten van het medisch onderzoek gebeurd is, is onduidelijk. Waarschijnlijk raakte het verloren of werd het vernietigd. En dus gebeurde er niets meer met de zaak, die werd in 2015 uiteindelijk gesloten.

“Ik heb je dus verkracht”

Jarenlang heeft Shannon bewijsmateriaal verzameld, namen van studenten die haar die avond gezien hadden, telefoonnummers van vrienden die gezien hadden dat ze naar huis gevolgd werd, de naam van het ziekenhuis waar ze onderzocht werd. Maar er gebeurde niets. Tot de vrouw in 2019 plots Facebookberichten kreeg van een zekere Ian Cleary.

“Ik heb je dus verkracht”, stuurde hij. Het account werd geverifieerd. En er werd een nieuw politieteam samengesteld. Acht jaar na die gruwelijke nacht werd er eindelijk een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de 28 jarige Ian Cleary uit Californië. Volgens AP is het echter nog steeds onduidelijk waar Cleary is. Of de zaak dus voor de rechter zal komen is nog niet duidelijk.

“Ik heb hier meer dan zeven jaar op gewacht. Maar ik ben me ervan bewust dat dit moment er eigenlijk enkel is omdat ik met mijn verhaal naar buiten ben gekomen, iets wat geen enkel slachtoffer zou moeten doen om gerechtigheid te verkrijgen”, zegt Keeler in een verklaring gepubliceerd door haar advocaat Laura Dunn.

Dunn liet weten hoopvol te zijn de man te vinden maar erg ongerust te zijn over het feit dat de man nog steeds vrij rondloopt en niemand weet waar hij is.