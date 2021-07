Biden brengt bezoek aan ingestort gebouw in Florida

Een week na de instorting van een gebouw van twaalf verdiepingen in de Amerikaanse staat Florida heeft president Joe Biden donderdag een bezoek gebracht aan de plaats van de ramp in kustgemeente Surfside, niet ver van Miami Beach. Biden ging er zich vergewissen van de huidige stand in de reddingsoperaties. Hij zou er ook hulpverleners en familieleden van slachtoffers ontmoeten.

Intussen zijn al achttien dodelijke slachtoffers geborgen, onder wie twee kinderen, zo raakte woensdagavond bekend. Maar er zijn ook nog bijna 150 mensen vermist. Gevreesd wordt dat de dodentol dus nog zal oplopen.

Het gebouw in de buurt van het strand, met 130 wooneenheden, stortte vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag, gedeeltelijk in. De slachtoffers werden verrast in hun slaap. Uit voorzorg, omdat er bezorgdheid was over de stabiliteit van het gebouw, moest de zoekactie donderdag tijdelijk stopgezet worden, zeggen de autoriteiten.

