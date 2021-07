Zweedse EK-sensatie Isak langer aan zijde van Adnan Januzaj bij Real Sociedad

De Zweedse EK- openbaring Alexander Isak heeft zijn contract bij Real Sociedad verlengd, waar ook onze landgenoot Adnan Januzaj actief is. De 21-jarige spits tekende bij tot 2026, zo deelde de Baskische club donderdag mee.

Isak kwam in juni 2019 bij Real Sociedad aan nadat hij overkwam van Borussia Dortmund, waar hij in 2017 belandde via AIK Solna. Tussen januari en juni 2019 werd hij uitgeleend aan Willem II in Nederland. Isak is in Zweden geboren, met roots in Eritrea.

In het afgelopen seizoen maakte Isak 17 doelpunten in 34 wedstrijden in de Liga. In totaal scoorde hij 33 doelpunten in 89 wedstrijden in alle competities samen voor het team uit San Sebastian.

Isak heeft 26 caps op de teller voor Zweden, met daarin 6 doelpunten. Op het EK stond hij vier keer in de basis: de drie groepswedstrijden en de verloren achtste finale tegen Oekraïne. Daarin zorgde hij voor twee assists en voor veel gevaar met zijn snelheid.