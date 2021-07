Brussel geeft overtollige vaccins weg aan rest van het land: is dat goed of net slecht nieuws?

Brussel -

Zo snel als het vaccineren in Vlaanderen vandaag gaat, zo traag gaat het in Brussel. Nog maar 55 procent van de inwoners van Brussel heeft minstens een eerste prik laten zetten. Daarom beslist Brussel om overtollige vaccins weg te geven aan de rest van het land. Maar is dat nu goed of net slecht nieuws voor ons?