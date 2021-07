Vanaf 2 juli opnieuw avondklok in 45 gemeenten in Portugal: “We hebben de epidemie niet onder controle”

De avondklok keert vrijdag terug in Lissabon, Porto en meer dan veertig andere gemeenten in Portugal, zo heeft de regering donderdag bekendgemaakt. De maatregel, die tussen 23.00 en 05.00 uur geldt, wordt alleen ingevoerd in de regio’s waar het risico op besmetting met het coronavirus groot is.

De regering voert de avondklok in 45 gemeenten opnieuw in nu het aantal besmettingen in het land weer stijgt. De maatregel gold eind vorig jaar ook al in delen van Portugal, maar werd opgeheven nadat het aantal infecties weer daalde. Door de lage besmettingscijfers dit voorjaar versoepelden de meeste maatregelen. Waar de openingstijden van cafés en restaurants in Lissabon en twee andere gemeenten vernauwden, geldt dat nu ook voor zestien nieuwe gemeenten. “We beseffen dat de situatie opnieuw slechter is sinds vorige week. We kunnen nu niet zeggen dat we de epidemie onder controle hebben”, zei de Portugese minister Mariana Vieira da Silva tijdens een persconferentie donderdag.

Lissabon meldde donderdag 2.449 nieuwe besmettingen op een dag tijd, het hoogste dagcijfer sinds 13 februari (toen 2.856). Het land met tien miljoen inwoners zat toen in een strenge lockdown. Het aantal meldingen van sterfgevallen, donderdag vijf, ligt nog wel lager dan in februari bijvoorbeeld 149 op 13 februari).

De autoriteiten houden de deltavariant van het coronavirus verantwoordelijk voor de nieuwe toename van het aantal infecties. Vooral ongevaccineerde jongeren raken nu besmet, vooral in Lissabon. De regering versnelt het vaccinatietempo zodat jongeren eerder in aanmerking komen voor een vaccin. Ongeveer 31 à 32 procent van de bevolking is momenteel volledig ingeënt, meer dan de helft kreeg een eerste prik.