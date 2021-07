Politieke onenigheid over strengere reisregels voor Portugal

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) staat opnieuw lijnrecht tegenover de deelstaten. Vandenbroucke wil strengere regels voor reizigers die terugkeren uit Portugal, maar onder meer de Vlaamse regering blokte dat voorstel vanavond af tijdens het Overlegcomité.

Dat Portugal is uitgeschakeld op het EK voetbal – door België nota bene –, is niet de grootste zorg van de Portugezen. De nieuwe deltavariant van het coronavirus doet de besmettingscurve er opnieuw de lucht ingaan. Dagelijks testen nu al meer dan 2.000 Portugezen positief, en in 45 Portugese gemeenten zou vanaf morgen de avondklok weer worden ingevoerd. Gelukkig blijven de ziekenhuiscijfers en het sterftecijfer er voorlopig wel onder controle.

Maar ons land is er erg beducht voor om de deltavariant, die ook hier terrein wint, de wind in de zeilen te geven door Portugese coronagevallen te importeren. Daarom had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een voorstel uitgewerkt om de reisregels aan te scherpen, los van de huidige regels. Reizigers die terugkeerden uit Portugal zouden twee testen moeten afleggen: op dag één en dag zeven na terugkeer, zónder in tussentijd in quarantaine te gaan. Enkel wie volledig gevaccineerd is, zou die nieuwe aanscherpingen kunnen ontlopen.

Dat voorstel werd donderdag rondgestuurd naar de andere regeringen van ons land. Maar het Overlegcomité, dat zich elektronisch over de aanscherping boog, baarde uiteindelijk een muis. De deelstaten dwarsboomden de plannen van Vandenbroucke.