130 landen scharen zich achter minimumbelasting van 15 procent voor multinationals

Het plan voor een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent voor multinationals kan rekenen op veel bijval. Liefst 130 landen scharen er zich achter, zo maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag bekend.

Begin juni raakte de G7 - de groep van de grote industrielanden waaronder Duitsland en de VS - het al eens over de hoofdlijnen van een wereldwijde belasting op multinationals. Het gaat niet alleen over een minimumheffing, maar ook over een eerlijkere verdeling van de belastingen op multinationals. Europese landen zouden zo meer mogelijkheden krijgen om bijvoorbeeld Amerikaanse technologiebedrijven zoals Facebook en Amazon te belasten waar ze klanten hebben, en dus niet enkel in het land van hun hoofdkantoor. Veel bedrijven planten hun hoofdzetel in belastingparadijzen.

15 miljard dollar inkomsten

Onder toezicht van de OESO onderhandelden vertegenwoordigers van 139 landen de voorbije weken over het voorstel. De internationale organisatie maakt nu bekend dat alvast 130 landen, die samen meer dan 90 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) vertegenwoordigen, het belastingplan steunen.

Eerder had de OESO al becijferd dat een wereldwijd minimumtarief van 15 procent voor de winstbelasting van bedrijven ongeveer 150 miljard dollar aan extra inkomsten zou opleveren voor overheden verspreid over de hele wereld. De belastinginkomsten op meer dan 100 miljard dollar zouden door de eerlijkere verdeling dan weer naar andere landen vloeien.

“Na jaren van intens werk en onderhandelingen zal dit historische maatregelenpakket verzekeren dat grote multinationals overal eerlijke belastingen betalen”, zegt OESO-secretaris-generaal Mathias Cormann. “Dit pakket schakelt belastingconcurrentie niet uit, en zou dat ook niet mogen doen, maar het legt multilateraal overeengekomen beperkingen vast.” Hij hoopt dat het belastingplan later dit jaar door alle 139 betrokken landen definitief kan worden goedgekeurd.