Roze wagen van Miss België gevandaliseerd: “Avond ervoor nog gezegd dat ik er bang voor was”

Harelbeke / Hechtel-Eksel - Een vandaal sloeg de ruit in van de roze Volvo XC40 van Miss België Kedist Deltour op een parking in Limburg. De schone uit Harelbeke reed er nog twee uur mee naar huis. “Ik probeerde het gat af te dekken met plastiek, maar er was nog altijd enorm veel lawaai tijdens het rijden.”

Miss België Kedist Deltour (23) uit Harelbeke kreeg afgelopen dinsdag een nare ervaring te verwerken. “Ik was toen in het Limburgse Hechtel-Eksel voor een radioreportage”, vertelt Kedist. “Mijn roze Volvo XC40 met het opschrift Miss België stond geparkeerd bij een afgelegen bos, een heel rustige buurt dus. Na een uurtje kwam ik om 14 uur weer bij mijn wagen. Ik was echt geshockeerd door wat ik toen zag: een van de ruiten was helemaal verbrijzeld. Er bleek uiteindelijk niks gestolen. Het was duidelijk een vandalenstreek.”

Voorgevoel

“Door de kleur en dat opschrift valt die wagen op en kan hij aan mij gelinkt worden. Ik heb aangifte gedaan bij de politie en dan nog met die wagen naar huis gereden. Ik probeerde het gat af te dekken met plastiek, maar er was nog altijd enorm veel lawaai tijdens het rijden. Dat irriteerde mij enorm. Na twee uur rijden was het alsof ik doof was.” (Lees verder onder de foto)

Foto: ptb

“Ik had precies een voorgevoel. De avond ervoor zei ik tegen mijn beste vriendin dat ik bang was dat iemand mijn ruit zou inslaan, echt bizar. Het is de eerste keer dat zoiets mij overkomt. Jammer dat er mensen zijn, die zoiets doen. Ik rijd nu even rond met een vervangwagen. Een zwarte.”