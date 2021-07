Warmterecord op continent Antarctica naar beneden bijgesteld

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft het record voor hoogste temperatuur gemeten op het continent Antarctica naar beneden bijgesteld. De hoogste temperatuur is nu 18,3 graden Celsius, die werd gemeten op 6 februari 2020 bij een Argentijns station. Een mogelijk record, 20,8 graden, dat op 9 februari 2020 in een Braziliaans station werd gemeten is verworpen omdat het betreffende meetstation onbetrouwbaar bleek.

Het oude record voor het hele continent was op 24 maart 2015 gemeten, in hetzelfde Argentijns station, en bedroeg 17,5 graden Celsius. De gemiddelde jaarlijkse temperaturen op Antarctica zijn -10 graden bij de kust tot -60 graden in het binnenland. De temperatuurrecords komen van eilanden buiten het vasteland. De nieuwe hoogste temperatuur is waargenomen op het Argentijnse poolstation Esperanza.

Deze temperatuurgegevens zijn volgens de WMO belangrijk om een goed beeld te krijgen van het klimaat op de Zuidpool. Er worden maar beperkt weermetingen gedaan op beide polen, terwijl deze volgens de WMO ontzettend veel invloed hebben op bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel. De ijslaag op het continent is 4,8 kilometer dik en bevat 90 procent van het zoetwater op de planeet. Als dit alles zou smelten, zou het wereldwijde zeepeil met 60 meter kunnen stijgen.

Het verworpen record werd waargenomen door een geautomatiseerd Braziliaans station op Seymour-eiland. Projectmedewerkers van het station moesten een stralingsschild improviseren omdat zij het originele schild waren kwijtgeraakt. Door dit geïmproviseerde schild, dat anders is dan de standaard gebruikte schilden, worden gemeten temperaturen bij het station als ongeldig beschouwd en is het oude temperatuurrecord verworpen.