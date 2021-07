Italië kan rekenen op fitte (en grijnzende) Chiellini: “Romelu en ik gaan goed slapen vanavond”

De psychologische oorlogsvoering is begonnen. De Italiaanse kapitein Giorgio Chiellini kwam donderdag met een grote grijns aan in de Allianz Arena van München om er een laatste keer te trainen voor de clash van vrijdag. De strijder van vele oorlogen met Juventus en de Squadra Azzurra kan niet wachten om Romelu Lukaku nog eens onder handen te nemen. “Of hij bang van mij heeft? Ik denk dat Romelu goed gaat slapen vannacht. Maar ik ook”, zegt de 36-jarige verdediger.

Italië leeft schijnbaar zorgeloos naar de kwartfinaleclash tegen België toe. De viervoudige wereldkampioen geeft de indruk in de Allianz Arena van München een routineklus te klaren. Zo ontspannen was de sfeer donderdagavond tussen de spelers.

“Prachtig stadion, inspirerende sfeer, mooie wedstrijd, wat wil je nog meer?”, zei kapitein Giorgio Chiellini bij aankomst in de Allianz Arena. “Iedereen is al opgewonden voor vrijdag. Al wat je moet doen is naar het stadion gaan en de adrenaline zal door je aderen stromen. Het is hier een beetje kouder dan in Italië, maar we passen ons wel aan. De training van vanavond is belangrijk om mezelf te testen. De coach zal nog problemen hebben een team te kiezen want iedereen is klaar om de Belgen af te stoppen.”

De afgelopen dagen trainde Lazio-verdediger Acerbi in de typeploeg maar Chiellini deed alles mee met de reserven. Zijn blessurezorgen lijken voorbij en een knalaffiche tegen de nummer één van de wereld wil de capitano niet aan zich laten voorbij gaan.

Zeker niet omdat hij tegen Romelu Lukaku meer wedstrijden gewonnen dan verloren heeft. Bij België is de stand 1-1, bij Juventus 4-1.

“We hebben veel respect voor Lukaku, hij heeft een geweldig seizoen gespeeld en is een echte wedstrijdspeler geworden”, zei Chiellini. “België heeft ook nog andere spelers. Ik denk niet dat Romelu schrik heeft van mij. Maar ik ook niet van hem. We zullen beiden goed slapen vanavond. Met alle respect voor de andere ploegen, maar dit is een beetje een vervroegde finale.”

Foto: AFP

Mancini: “Ploeg die het minste fouten maakt, wint”

Bondscoach Roberto Mancini zei dat Italië zijn eigen spel zal spelen tegen België. “We weten welk vlees we in de kuip hebben. België is nummer één van de wereld en hoort met Frankrijk tot de beste ploegen van Europa. We zitten in de moeilijke kant van de tabel maar we hebben in dit toernooi al gezien dat er geen makkelijke wedstrijden zijn. Ik denk dat beide ploegen vol hun kans zullen gaan. Ik denk dat de neutrale kijker een leuke wedstrijd krijgt te zien. Als het nodig is kunnen we wel iets aanpassen in ons spel. De ploeg die het minste fouten maakt, wint.”

Italië speelde een dijk van een groepsfase maar had tegen Oostenrijk verlengingen nodig. “Tegen Oostenrijk hadden we 26 schoten op doel en wonnen we”, zei Mancini. “Voor dat scenario teken ik ook morgen.”

Van onder zijn blauwe werkmanspet keek delegatieleider Gianluca Vialli genietend naar 26 fitte spelers in de Allianz Arena. De Squadra Azzurra is 31 wedstrijden ongeslagen. De kwalificatie voor de halve finales zal ontspannen zijn of zal niet zijn.