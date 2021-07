Recordaantal brandhaarden in Amazonewoud in juni

Afgelopen maand zijn 2.308 brandhaarden waargenomen in het Braziliaanse Amazonewoud. Dat meldt het Braziliaanse Instituut voor ruimteonderzoek (INPE), dat de ontbossing bewaakt met behulp van satellieten vanuit de ruimte, donderdag. Dat aantal is meteen het hoogste sinds 2007, zo laat Greenpeace Brazilië weten.

De satellieten van het INPE toonden 2.308 brandhaarden, een stijging met 3 procent tegenover juni 2020. De meeste van deze branden worden aangestoken om grond vrij te maken voor landbouw.

“Deze stijging wordt vastgesteld in de week dat de regering aankondigde dat ze vasthoudt aan het plan om bosbranden tegen te gaan. Een plan dat de afgelopen twee jaar duidelijk gefaald heeft”, klinkt het.

“We zitten in een klimaatcrisis, en de boskap is de belangrijkste Braziliaanse bron van uitstoot van broeikasgassen, die deze crisis enkel erger maakt”, aldus Greenpeace.

Brazilië speelt met het Amazonewoud een sleutelrol in de bescherming van het klimaat. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een notoir klimaatscepticus, heeft sinds zijn aantreden in 2019 de commerciële exploitatie van het grootste regenwoud ter wereld aangemoedigd. In april had hij tijdens de virtuele klimaattop van de Amerikaanse president Joe Biden wel aangegeven dat hij de illegale ontbossing in Brazilië wil verbannen tegen 2030.