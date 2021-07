Fanta onthult eindelijk de smaak van de mysterieuze blauwe versie en heeft nog een verrassing in petto

Plots dook de blauwe Fantafles op in de supermarkt. Het was tot nu toe gissen naar de exacte smaak, maar eindelijk heeft Fanta onthuld wat er precies in het flesje zit. Maar dat was niet de enige verrassing van het merk.

Het was even wennen toen plots mysterieuze blauwe Fantaflessen te koop stonden. Volgens de ene proefde het naar bosbessen, volgens de andere naar pruimen. Wie dacht te weten wat er in het flesje zat, kon zijn antwoorden insturen. Maar eindelijk heeft Fanta ook zelf laten weten wat we precies konden proeven.

Opvallend was vooral dat niet iedereen hetzelfde proefde en daar heeft Fanta een uitleg voor: er zijn drie soorten blauwe Fanta en dus is er niet één smaak maar drie verschillende smaken. De flesjes, die zagen er wel exact hetzelfde uit.

De eerste smaak is een combinatie van bosbes, cassis en veenbes. De tweede is met pruim en granaatappel en de derde die was wel erg speciaal. Want voor de derde smaak werd een combinatie van tomaat en perzik gebruikt.