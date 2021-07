“Te vroeg om te zeggen dat piloot fout maakte”: onderzoek geopend naar oorzaak van bizar incident met op hol geslagen F-16

Een Belgische F-16 is donderdag op de vliegbasis in het Nederlandse Leeuwarden op hol geslagen. Althans, zo lijkt het in eerste instantie. Het toestel begon bij de opstart plots snelheid te maken en de piloot kreeg de F-16 niet meer gestopt. Met de schietstoel bracht hij zichzelf in veiligheid. Zijn parachute ging open en hij raakte lichtgewond.